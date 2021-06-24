Главная » Новости



17:10, 24 июня 2021 года Орловские предприятия организуют вакцинацию сотрудников За процессом получения прививки от COVID-19 наблюдала корреспондент ГТРК «Орёл» Юлия Опанасюк.





Съёмочная группа ГТРК «Орёл» посетила предприятие, на котором трудятся более тысячи человек. Процесс работы – непрерывный, поэтому прививаться коллективно здесь начали одними из первых, ещё в феврале.



Алексей Ереничев, директор завода: «На сегодня у нас доля вакцинированных и людей с антителами составляет 52 процента, до 1 сентября мы предполагаем достичь уровня коллективного иммунитета не менее 80 процентов».

Проходить ли вакцинацию? Этот вопрос в обществе вызывает дискуссии. На предприятии это понимают и стараются помочь разобраться в нюансах.



Надежда Удалых, менеджер по коммуникациям: «Мы приглашаем врачей, которые встречаются с коллективами, организуем вебинары по видеосвязи - чтобы люди могли услышать честную и открытую информацию».

Как сообщили накануне на заседании регионального оперштаба, к 25 июня планируется сформировать перечень организаций сферы услуг, свободных от COVID-19. Многие уже прививают своих сотрудников.



Читайте также: Орловщина ориентирована на создание «зелёных» предприятий



В Мценске развернут мобильную вакцинацию от COVID-19





Юлия Опанасюк



