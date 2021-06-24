Орловские предприятия организуют вакцинацию сотрудников

|
|
|Главная » Новости
17:10, 24 июня 2021 года
Орловские предприятия организуют вакцинацию сотрудниковЗа процессом получения прививки от COVID-19 наблюдала корреспондент ГТРК «Орёл» Юлия Опанасюк.
Съёмочная группа ГТРК «Орёл» посетила предприятие, на котором трудятся более тысячи человек. Процесс работы – непрерывный, поэтому прививаться коллективно здесь начали одними из первых, ещё в феврале.
Алексей Ереничев, директор завода: «На сегодня у нас доля вакцинированных и людей с антителами составляет 52 процента, до 1 сентября мы предполагаем достичь уровня коллективного иммунитета не менее 80 процентов».
Проходить ли вакцинацию? Этот вопрос в обществе вызывает дискуссии. На предприятии это понимают и стараются помочь разобраться в нюансах.
Надежда Удалых, менеджер по коммуникациям: «Мы приглашаем врачей, которые встречаются с коллективами, организуем вебинары по видеосвязи - чтобы люди могли услышать честную и открытую информацию».
Как сообщили накануне на заседании регионального оперштаба, к 25 июня планируется сформировать перечень организаций сферы услуг, свободных от COVID-19. Многие уже прививают своих сотрудников.
Юлия Опанасюк