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17:10, 24 июня 2021 года

Орловские предприятия организуют вакцинацию сотрудников

За процессом получения прививки от COVID-19 наблюдала корреспондент ГТРК «Орёл» Юлия Опанасюк.


Съёмочная группа ГТРК «Орёл» посетила предприятие, на котором трудятся более тысячи человек. Процесс работы – непрерывный, поэтому прививаться коллективно здесь начали одними из первых, ещё в феврале.

Алексей Ереничев, директор завода: «На сегодня у нас доля вакцинированных и людей с антителами составляет 52 процента, до 1 сентября мы предполагаем достичь уровня коллективного иммунитета не менее 80 процентов».

Проходить ли вакцинацию? Этот вопрос в обществе вызывает дискуссии. На предприятии это понимают и стараются помочь разобраться в нюансах.

Надежда Удалых, менеджер по коммуникациям: «Мы приглашаем врачей, которые встречаются с коллективами, организуем вебинары по видеосвязи - чтобы люди могли услышать честную и открытую информацию».

Как сообщили накануне на заседании регионального оперштаба, к 25 июня планируется сформировать перечень организаций сферы услуг, свободных от COVID-19. Многие уже прививают своих сотрудников.

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Юлия Опанасюк
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