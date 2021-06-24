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17:13, 24 июня 2021 года

Почти 10% орловских выпускников получили высокие баллы на ЕГЭ по профильной математике

К сожалению, идеальный результат никому из них не покорился.


В Орловской области обнародовали результаты ЕГЭ по профильной математике. В этом году его сдавали 1656 выпускников, и 161 школьник получил от 80 до 98 баллов, – сообщает региональный информационный портал.

Самую высокую отметку в 98 баллов получила выпускница средней школы №5 города Орла Мария Зайцева.
Достижения ребят прокомментировала глава областного департамента образования Татьяна Крымова: «На протяжении последних лет мы наблюдаем повышение математической грамотности выпускников, что отражается в росте высокобалльных работ и в снижении доли участников, не преодолевших минимальный порог. Вполне очевидно, сохраняется динамика положительных результатов ЕГЭ по математике профильного уровня. В этом заслуга, прежде всего, учителей математики и обучающихся».



Артём Ежаков
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