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18:24, 24 июня 2021 года

К поискам пропавшей девочки подключились кинологи из Москвы

18 июня 2021 года Виктория Гнедова ушла из дома и не вернулась.


Тысячи орловцев сейчас волнуются за судьбу 9-летней девочки из Залегощенского района. Пока, к сожалению, ее не нашли. Но добровольцы продолжают поиски. Сегодня в небо подняли вертолеты. Из Москвы приехали добровольцы-кинологи с опытными собаками, которые не раз принимали участие в поисках. 
 
Здесь работают не только по долгу службы, но и по зову сердца, несмотря на то, что поисковые работы очень сложные и тяжелые.
 
Нина Рассохина, доброволец-поисковик: «Приехала, потому что сама являюсь мамой трёх деток, поэтому неравнодушна к горю. Очень хочется, чтобы девочка Вика вернулась живой и здоровой, мы все делаем все возможное».
 
Девочку ищут уже шестые сутки. К этому времени уже расклеено 1200 ориентировок, пешими группами исследовано более 9 тысяч километров. Добровольцы поискового объединения «ЛизаАлерт» приехали из Москвы, Белгорода, Курска, Брянска, Воронежа. С ними вместе работают отряды «Путеводная звезда» и «Сальвар». Всех, кто может оказать помощь, ждут в штабе поиска, который находится в селе Казарь Залегощенского района. 
 

Номер горячей линии 8(800)700-54-52.



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Эва Стасюлевич
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