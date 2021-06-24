К поискам пропавшей девочки подключились кинологи из Москвы

18 июня 2021 года Виктория Гнедова ушла из дома и не вернулась.

Тысячи орловцев сейчас волнуются за судьбу 9-летней девочки из Залегощенского района. Пока, к сожалению, ее не нашли. Но добровольцы продолжают поиски. Сегодня в небо подняли вертолеты. Из Москвы приехали добровольцы-кинологи с опытными собаками, которые не раз принимали участие в поисках.

Здесь работают не только по долгу службы, но и по зову сердца, несмотря на то, что поисковые работы очень сложные и тяжелые.

Нина Рассохина, доброволец-поисковик: «Приехала, потому что сама являюсь мамой трёх деток, поэтому неравнодушна к горю. Очень хочется, чтобы девочка Вика вернулась живой и здоровой, мы все делаем все возможное».

Девочку ищут уже шестые сутки. К этому времени уже расклеено 1200 ориентировок, пешими группами исследовано более 9 тысяч километров. Добровольцы поискового объединения «ЛизаАлерт» приехали из Москвы, Белгорода, Курска, Брянска, Воронежа. С ними вместе работают отряды «Путеводная звезда» и «Сальвар». Всех, кто может оказать помощь, ждут в штабе поиска, который находится в селе Казарь Залегощенского района.

Номер горячей линии 8(800)700-54-52.