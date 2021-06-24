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19:33, 24 июня 2021 года

Как изменится Орловщина благодаря программе благоустройства?

Глава региона Андрей Клычков даст ответ в программе «Открытый доступ».


С 2018 года в Орловской области сделано немало. Сейчас готовится к сдаче парк Победы. Он станет ещё одним звеном в целой цепочке преобразований в областном центре.
 
Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Для меня задача - сделать логичный, органичный перечень мест, где люди с одного места на другое могут переходить. Одно из принципиальных направлений деятельности это реконструкция сквера Ермолова. Для меня не принципиально, что там будет, но мне важно, чтобы там был наведен порядок».
 
Каких ещё перемен ждать в городской среде и в облике районов, узнаете 25 июня на телеканале «Россия-24» в 17:30 и 21:00 в программе «Открытый доступ».



Анна Боева
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