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6:44, 25 июня 2021 года
Орловчанка стала призёром Всероссийского стихотворного конкурса «Поэзия Победы»Своё произведение Ольга Вагнер посвятила Герою Советского Союза, участнице Великой Отечественной войны Зинаиде Туснолобовой-Марченко.
Орловчанка Ольга Вагнер заняла второе место на Всероссийском конкурсе «Поэзия Победы» в категории от 14 до 17 лет. Своё стихотворение она посвятила Герою Советского Союза, участнице Великой Отечественной войны Зинаиде Туснолобовой-Марченко – санитарке, спасшей с поля боя больше сотни красноармейцев.
Мероприятие было приурочено к 80-летию со дня начала Великой Отечественной войны. С конкурсной работой
Ольги Вагнер и других конкурсантов можно ознакомиться здесь
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Артём Ежаков