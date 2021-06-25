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6:44, 25 июня 2021 года Орловчанка стала призёром Всероссийского стихотворного конкурса «Поэзия Победы» Своё произведение Ольга Вагнер посвятила Герою Советского Союза, участнице Великой Отечественной войны Зинаиде Туснолобовой-Марченко.





Орловчанка Ольга Вагнер заняла второе место на Всероссийском конкурсе «Поэзия Победы» в категории от 14 до 17 лет. Своё стихотворение она посвятила Герою Советского Союза, участнице Великой Отечественной войны Зинаиде Туснолобовой-Марченко – санитарке, спасшей с поля боя больше сотни красноармейцев.

Мероприятие было приурочено к 80-летию со дня начала Великой Отечественной войны. С конкурсной работой Ольги Вагнер и других конкурсантов можно ознакомиться здесь





Артём Ежаков



