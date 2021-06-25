Орловская прокуратура заблокировала 10 сайтов по продаже «липовых» аттестатов

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7:56, 25 июня 2021 года
Орловская прокуратура заблокировала 10 сайтов по продаже «липовых» аттестатовЗапрещённую информацию обнаружило в интернете Ливенское межрайонное надзорное ведомство.
После иска Ливенской прокуратуры суд заблокировал 10 сайтов, торгующих поддельными аттестатами различных учебных заведений, а также «липовыми» актами гражданского состояния.
Так как подделка официальных документов влечёт за собой уголовную ответственность, запрещено распространять подобные сведения, – сообщает
сайт прокуратуры.
Артём Ежаков