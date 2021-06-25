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8:20, 25 июня 2021 года На Орловщине мужчину наказали обязательными работами за уклонение от кредиторов Мужчина задолжал банку свыше 2 миллионов 250 тысяч рублей.





В Глазуновском районе Орловской области злостному уклонисту от выплаты более чем 2 миллионов 250 тысяч рублей кредиторской задолженности назначили 200 часов обязательных работ, – сообщает сайт областной прокуратуры. У должника была возможность частично покрыть эту сумму, но в итоге всё закончилось судебным разбирательством.





Артём Ежаков



