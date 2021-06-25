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8:45, 25 июня 2021 года

В 2021 году орловское промышленное производство выросло на 14,3%

Впечатляющие цифры достигнуты в январе-мае текущего года.


За первые пять месяцев текущего года индекс промышленного производства Орловской области вырос на 14,3% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, – сообщает региональный информационный портал.
 
Соответственно, увеличилось производство по ряду направлений, например – в обрабатывающей сфере (+13,7%), энергетике (+16,2%), а также водной и утилизационной отраслях (+33,6%).
 
В пищевой промышленности увеличилось производство свинины (+19,3%), а мясных полуфабрикатов стали делать наполовину больше (+52,1%). Отдельно можно обозначить рекордные для ЦФО показатели Орловщины по севу гречихи в 2021 году – 49,3 тыс. га. У Тульской области, занимающей вторую строчку рейтинга, этот показатель ниже более чем в три раза.
 
Также в регионе увеличилось производство электроэнергии, пара и горячей воды – на 12,4% и 12,5% соответственно. Эти сферы, наряду с обрабатывающими организациями и предприятиями по кондиционированию воздуха, сыграли ключевую роль в формировании положительного индекса промышленности в регионе.



Артём Ежаков
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