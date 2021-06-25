пятница 25.06.2021 13:14:36 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС








COVID-19
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Контакты
Главная » Новости

9:06, 25 июня 2021 года

Второй орловский выпускник набрал 200 баллов на ЕГЭ

Ученик гимназии №1 ОГУ им. И. С. Тургенева Иван Горбунов добился идеального результата по русскому языку и физике.


Выпускник орловской гимназии №1 Иван Горбунов стал вторым мультистобалльником на ЕГЭ-2021. Молодой человек идеально справился с испытаниями по русскому языку и физике. Ранее это достижение покорилось выпускнице орловской школы №12 Еве Елисеевой, набравшей 200 баллов по русскому языку и литературе.
 
Что касается итогов ЕГЭ по физике, то 80-99 баллов набрал 81 выпускник, 10 ребят не преодолели минимальный порог. Также стали известны результаты по истории. Здесь набралось 5 стобалльников. Высокие баллы набрали 94 ученика. Не справились с испытанием 16 человек.



Артём Ежаков
© 2002−2021 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.