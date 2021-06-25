Второй орловский выпускник набрал 200 баллов на ЕГЭ

Ученик гимназии №1 ОГУ им. И. С. Тургенева Иван Горбунов добился идеального результата по русскому языку и физике.

Выпускник орловской гимназии №1 Иван Горбунов стал вторым мультистобалльником на ЕГЭ-2021. Молодой человек идеально справился с испытаниями по русскому языку и физике. Ранее это достижение покорилось выпускнице орловской школы №12 Еве Елисеевой, набравшей 200 баллов по русскому языку и литературе.



Что касается итогов ЕГЭ по физике, то 80-99 баллов набрал 81 выпускник, 10 ребят не преодолели минимальный порог. Также стали известны результаты по истории. Здесь набралось 5 стобалльников. Высокие баллы набрали 94 ученика. Не справились с испытанием 16 человек.