В воскресенье орловцы могут обрести верного друга

27 июня у главного входа ТМК «ГРИНН» пройдёт благотворительная выставка-пристройство безнадзорных животных «Счастье рядом».

27 июня в Орле на территории ТМК «ГРИНН» состоится благотворительная выставка-пристройство безнадзорных животных «Счастье рядом». С 11:00 до 18:00 у главного входа торгового мегакомплекса можно забрать полюбившееся животное себе домой, заключив договор ответственного содержания – для этого потребуется паспорт.



Для присутствующих организуют благотворительный концерт с выступлением популярных коллективов города в поддержку бездомных животных, развлекательную зону для детей, фотовыставку животных и розыгрыш с подарками.



Кроме того, на мероприятии будет организована акция «Мешок добра» — каждый из участников выставки может принести любые сухие и влажные корма, средства для обработки животных от паразитов, предметы обихода для животных.