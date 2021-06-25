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9:19, 25 июня 2021 года

В воскресенье орловцы могут обрести верного друга

27 июня у главного входа ТМК «ГРИНН» пройдёт благотворительная выставка-пристройство безнадзорных животных «Счастье рядом».


27 июня в Орле на территории ТМК «ГРИНН» состоится благотворительная выставка-пристройство безнадзорных животных «Счастье рядом». С 11:00 до 18:00 у главного входа торгового мегакомплекса можно забрать полюбившееся животное себе домой, заключив договор ответственного содержания – для этого потребуется паспорт.
 
Для присутствующих организуют благотворительный концерт с выступлением популярных коллективов города в поддержку бездомных животных, развлекательную зону для детей, фотовыставку животных и розыгрыш с подарками.
 
Кроме того, на мероприятии будет организована акция «Мешок добра» — каждый из участников выставки может принести любые сухие и влажные корма, средства для обработки животных от паразитов, предметы обихода для животных.



Артём Ежаков
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