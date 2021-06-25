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9:37, 25 июня 2021 года Работодатели готовы трудоустроить 367 орловцев в обмен на господдержку Такое желание изъявили 45 региональных предпринимателей.





На данный момент в Орловской области в программе господдержки при трудоустройстве безработных принимают участие 45 предпринимателей. Они готовы трудоустроить 367 жителей региона. Вакантными являются рабочие места агронома, тракториста, бухгалтера, водителя, воспитателя и т.д. На вакансии могут претендовать безработные, состоящие на учётах служб занятости с 2020 года, а также выпускники прошлого года, обратившиеся в службу занятости и признанные безработными в 2020 или 2021 году.

Здесь заинтересованные предприниматели могут узнать всё о программе и заодно подать заявку.





Артём Ежаков



