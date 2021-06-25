Коротко о главном

«Вести-Орёл» в 21:05 на телеканале «Россия».

- Орловские предприятия организуют вакцинацию сотрудников. За процессом получения прививки от COVID-19 наблюдала съёмочная группа ГТРК «Орёл».



- К поискам пропавшей девочки подключились кинологи из Москвы. 18 июня 2021 года Виктория Гнедова ушла из дома и не вернулась.



- В Орловской области продолжается ремонт дорог. Съёмочная группа ГТРК «Орёл» побывала на двух участках, где дороги ремонтируют в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автодороги».



- Бюджет Орловской области за 2020 год исполнен с дефицитом. Но все социальные обязательства - выполнены.