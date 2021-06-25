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10:08, 25 июня 2021 года В Орле ОНФ призвал отремонтировать тротуар на улице Сурена Шаумяна Общественники уже обратились в городскую администрацию.





В Орле километровый участок тротуара по улице Сурена Шаумяна пришел в негодность – внимание на это обратило региональное отделение Общероссийского народного фронта. Общественники уже обратились к мэрии с просьбой отремонтировать объект.

Юрий Власов, член регионального штаба ОНФ в Орловской области: «По обеим сторонам улицы Сурена Шаумяна находятся жилые дома и социальные объекты, в которые каждый день идут сотни горожан. Если в сухую погоду по тротуару еще можно пройти, то во время дождей он превращается в одну большую лужу. По этой причине мы предложили администрации Орла внести пешеходную дорожку в планы ремонта улично-дорожной сети». Речь идет об участке от улицы Красноармейской до улицы Полесской. Вдоль этой дороги располагаются 30 многоквартирных домов, она ведет к Бульвару Победы, корпусам ООКБ и другим соцобъектам.



Ранее после обращений ОНФ удалось добиться ремонта тротуаров на улицах 60 лет Октября и Силикатной. Сейчас аналогичные работы ведут на улице Октябрьской.



Фото пресс-службы орловского отделения ОНФ





Артём Ежаков



