В Орле ОНФ призвал отремонтировать тротуар на улице Сурена Шаумяна

Речь идет об участке от улицы Красноармейской до улицы Полесской. Вдоль этой дороги располагаются 30 многоквартирных домов, она ведет к Бульвару Победы, корпусам ООКБ и другим соцобъектам.
Юрий Власов, член регионального штаба ОНФ в Орловской области: «По обеим сторонам улицы Сурена Шаумяна находятся жилые дома и социальные объекты, в которые каждый день идут сотни горожан. Если в сухую погоду по тротуару еще можно пройти, то во время дождей он превращается в одну большую лужу. По этой причине мы предложили администрации Орла внести пешеходную дорожку в планы ремонта улично-дорожной сети».