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11:09, 25 июня 2021 года Орловцам задолжали свыше 3,4 миллиона рублей зарплаты Данные опубликовала территориальная служба статистики.





В Орловской области работодатели просрочили своим сотрудникам свыше 3,4 миллиона рублей заработной платы, – следует из отчета Орелстата. Такая цифра сложилась по состоянию на 1 июня. Исследованию подверглась строительная отрасль и обрабатывающие производства, исключая малый бизнес. Так, строителям задолжали более 1,7 миллиона рублей, сотрудникам обрабатывающей промышленности – свыше 1,6 миллиона.



Общий итоговый показатель оказался больше, чем был на начало мая – тогда рабочим этих же сфер вовремя не выплатили 2,5 миллиона. Тем не менее, это намного лучше ситуации, сложившейся на начало года, когда долг составлял 10,5 миллиона.





Артём Ежаков



