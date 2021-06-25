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11:25, 25 июня 2021 года

Дороги - в центре внимания

Глава Орловской области Андрей Клычков в программе «Открытый доступ» расскажет о масштабах дорожного строительства в регионе.


Какой объём дорожного строительства запланирован на этот год в Орловской области? Сможет ли регион реализовать масштабный проект Западного обхода Орла? И как изменится контрактная система в сфере строительства дорог?

Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «На июль месяц мы завершим контрактацию уже на 2022 год. Что дает эта возможность? При наличии экономии, при наличии выделяемых дополнительных средств - как из регионального, так и из федерального бюджета дорожных фондов, мы можем начать проводить работы 2022 года уже в этом году, успевая во весь технологический цикл».

Подробнее - в программе «Открытый доступ» на телеканале «Россия-24» сегодня в 17.30 и 21.00.


Анна Боева
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