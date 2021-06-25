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11:31, 25 июня 2021 года Инновационный научный центр Орловского аграрного университета заявил о готовности сотрудничать с местными фермерами Что может дать коллаборация науки и сельского хозяйства?





Сегодня наука и сельское хозяйство работают в прочной связке. Чтобы еще больше повысить урожайность или увеличить производительность в животноводстве, фермерам нужны дополнительные знания и исследования. Такую научную поддержку им готовы оказать в инновационном центре, который работает на базе Орловского аграрного университета.



Сергей Борзёнков, заместитель председателя правительства Орловской области по развитию АПК: «Шагать дальше без науки уже невозможно. Без контроля за состоянием животных и кормов нельзя добиться успеха».

Добиваться успеха совместно местным аграриям предлагают представители науки. В инновационном центре готовы взять на себя все исследования и анализы, которые помогут фермерам повысить производительность и на полях, и среди поголовья.



Оксана Ковалева, руководитель инновационного научно-исследовательского центра ОГАУ им. Н.В.Парахина: «Здесь можно выявлять источники устойчивости культур к различным заболеваниям. Это уже наука производства. Этого не делает ни один университет».

Предмет особой гордости центра - анализатор минерального состава животно-растительного сырья. Он позволяет получить 35 показателей всего из одного образца.



Среди перспективных направлений работы инновационного центра - создание минеральной карты региона, которая позволит местным фермерам разговаривать с менеджерами по продаже удобрений на одном языке.



Финансовую поддержку местным фермерам в компенсации части их затрат на научные исследования готовы возместить в департаменте сельского хозяйства.



Сергей Борзёнков, заместитель председателя правительства Орловской области по развитию АПК: «Анализ качества кормов, биохимию крови, анализ молока. У нас средства есть. Мы компенсируем до 80 процентов затрат предприятия».

Сегодня коллаборация науки и сельхозтоваропроизводителей - явление, отвечающее духу времени. Все возможные в естественных условиях показатели урожайности и надоев уже достигнуты. И теперь, чтобы дотянуться до еще более высоких показателей, фермерам необходимы и научные данные.





Екатерина Игнатюк



