Главная » Новости



11:40, 25 июня 2021 года COVID-19 нашли у 80 орловцев, трое скончались В России обнародовали суточные данные о распространении болезни.





По оперативным данным сайта Стопкоронавирус.рф на 25 июня, за последние сутки в Орловской области выявлено 80 случаев коронавирусной инфекции (всего – 36 948).



На лечении – 1 148 человек. Накануне выписано 76 орловцев (всего – 35 069). От последствий болезни скончался 731 житель региона (+3 летальных исхода).



Суточная заболеваемость в России – 20 393 (всего – 5 409 088), число выздоровевших – 14 024 (всего – 4 929 639). Общее число летальных исходов – 132 064 (+601 случай за сутки). На лечении – 347 385 человек.



Инфографика портала Стопкоронавирус.рф





Артём Ежаков



