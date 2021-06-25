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12:00, 25 июня 2021 года В Ливнах организуют мобильную вакцинацию от COVID-19 Передвижные прививочные будут работать с 28 по 30 июня на прилегающей к торговому центру «Магнит Семейный» территории.





В городе Ливны с 28 по 30 июня на прилегающей территории ТЦ «Магнит Семейный» будет организована мобильная вакцинация от COVID-19. В эти дни передвижная прививочная Ливенской ЦРБ будет доступна с 11:00 до 18:00. Пройти бесплатную вакцинацию может любой совершеннолетний гражданин. Для прохождения процедуры пациенту нужно взять с собой паспорт, СНИЛС и полис ОМС.





Артём Ежаков



