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12:14, 25 июня 2021 года Мост через Зушу в Мценске должен быть сдан в этом году Объект ремонтируют уже 5 лет. Ход работ накануне проверил «Губернаторский контроль». Также проинспектировали работы на путепроводе и на некоторых дорогах райцентра.





Стрелецкий мост в Мценске закрыт для автомобилей и пешеходов с 2009 года - когда его признали аварийным. Восстановление конструкции началось лишь 5 лет назад - в 2016. С тех пор дважды сменился подрядчик. Сейчас работает уже третья компания и, похоже, последняя. Строители приступили к работам в конце прошлого года. При них переправа начала обретать конечные черты. Но сейчас они столкнулись с проблемами, из-за которых нужно переделывать проект.



Андрей Харитоненков, инспектор управления по государственному строительному надзору Орловской области: «Профиль дороги надо опускать где-то на полметра. Если мы начнём опускать, то мы попадаем на коммуникацию, которую уже проложили - это газ высокого давления».

Николай Фролов, руководитель подрядной организации: «Вот это нас сейчас тормозит. Мы уже проложили много сетей, но не можем по дорожному СНиПу задать уклоны данного спуска на подходе к мосту».

В ближайшие недели подрядчик приступит к укладке асфальт. Объект должен быть сдан к концу года. Работы сейчас идут с опережением графика.



Алексей Субботин, и.о. руководителя департамента строительства, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области: Задачу поставил губернатор области, чтобы в сентябре уже было запущено рабочее движение по объекту. Также, по его решению, выделены дополнительные деньги на ремонт подъездов, чтобы этот ремонт был выполнен комплексно».

Эта же строительная компания капитально ремонтирует в Мценске и путепровод в переулке Стрелецком. Подрядчик приступил к работам также в прошлом году. На аванс - почти 11 миллионов рублей - были сразу закуплены все стройматериалы, поэтому нынешнее их удорожание никак не помешает сдать объект вовремя - в конце этого года.



Андрей Беляев, глава администрации г. Мценска: «Путепровод у нас немножко расширится, появится благоустроенный тротуар, хорошее освещение, изменится радиус въезда и высота заезда».

«Губернаторский контроль» проинспектировал и ход дорожного строительства на улицах райцентра. На Рылеева подрядчику осталось только нанести разметку - она будет из термопластика. И начнётся приёмка дороги. А вот со строителями, работающими в микрорайоне «Солнечный», контракт будет расторгнут. Они вели отсыпку дороги щебнем и не уложились в срок - он истёк 15 июня.





Антон Киселёв



