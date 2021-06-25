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11:45, 25 июня 2021 года Орловский Роспотребнадзор забраковал качество воды в озере «Светлая Жизнь» Также в список небезопасных водоемов вошли река Мох в Шаблыкинском районе и Старосельский пруд в Хотынецком районе.





Управление Роспотребнадзора по Орловской области провело проверку качества воды и песка в разрешённых для водного отдыха местах. Как оказалось, вода в озере Светлая Жизнь, реке Мох в Шаблыкинском районе и Старосельском пруду в Хотынецком районе не соответствовала некоторым требованиям по санитарно-химическим показателям. По микробиологическим, вирусологическим и паразитологическим показателям все в полном порядке.



По состоянию на 23 июня одобрение получили 8 водоемов:



• Пляж на р. Сосна в г. Ливны;

• Пляж на пруду в д. Павловка Колпнянского района;

• Пляж на Неручанском водохранилище в д. Васильевка Свердловского района;

• Пляж на пруду оздоровительного лагеря «Мечта» в п. Зеленый Шум Орловского района;

• Пляж на пруду АО «Парк-отель «Мечта» Орловского района;

• Пляж на реке Кшень Ливенского района;

• Пляж на водохранилище Ключевское Ливенского района;

• Пляж на пруду д. Семенихино Ливенского района.





Артём Ежаков



