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12:38, 25 июня 2021 года Вика, найдись! Девятилетняя девочка Вика Гнедова пропала 18 июня. Поиск ребёнка ведётся уже неделю. На месте работают спецслужбы, добровольцы поисковых отрядов «ЛизаАлерт», «Путеводная звезда», «Сальвар». Им активно помогают местные жители. С каждым днём всё больше людей присоединяются к поискам. Прибыли кинологи из Москвы. В небо подняли вертолеты. Всем очень хочется, чтобы девочка нашлась. Корреспондент ГТРК «Орёл» Эва Стасюлевич выехала в Залегощенский район.





Очередной день поисков начался с того, что в воздух над Залегощенским районом поднялись вертолеты. Наблюдатели и специальная техника осматривают территорию.



Олег Леонов координатор добровольческого ПСО «ЛизаАлерт» (г. Москва): «Один из вертолетов это полицейский вертолет, это очень большая редкость, такое бывает очень не часто, и будут еще два вертолета от добровольческого спасательного отряда «Ангел».

Дай Бог помощи всем людям-ангелам, которые почти на 40-градусной жаре, когда плавится асфальт, ведут поисковые работы, пешком обходя огромную территорию. Уже отработано более девяти с лишним тысяч километров треков, выполнено 300 задач, совместно работают сотрудники следственного комитета, МВД, МЧС.



Для новичков проводится обязательный инструктаж по работе с рациями, и очередная партия добровольцев отправляется на поиски в заданный квадрат. Люди сменяют друг друга, каждый час образуя новые группы из тех, кто нашёл время приехать и помочь.



Нина Рассохина, доброволец-поисковик: «Приехала, потому что сама являюсь мамой трёх деток, поэтому неравнодушна к горю. Очень хочется, чтобы девочка Вика вернулась живой и здоровой, мы все делаем все возможное».

Работа не прекращается и ночью, группы прочесывают заброшенные постройки, поля, низины, берег реки. Кто не может присутствовать сам, оказывает другую, не менее нужную поддержку. Отряд нуждается во многом, и практически всё необходимое привозят благотворители.



Мария Петракова, старший регистратор добровольческого ПСО «ЛизаАлерт» Орловской области: «Необходима была бумага, скотч, репелленты, средства защиты от солнца, перчатки, носки - все это нам люди привозили».

Очень нужны батарейки - это расходный материал, и даже элементарные головные уборы.



Имя Вики Гнедовой теперь известно за пределами Орловской области. Каждый день искать девочку приезжают десятки добровольцев, и спасатели просят тех, кто приезжает, не забывать брать с собой головные уборы - на поиск без них люди не допускаются. А если у кого-то есть возможность привезти косыночную ткань - сделайте это, пожалуйста.



Сейчас жарко всем - и людям, и животным. Кинологи-добровольцы из Москвы приезжают сюда со своими четвероногими коллегами уже во второй раз.



Александра Герасимова кинолог (г. Москва): «Километраж огромный. Наша задача как кинологов зачистить квадрат и сказать, что там нет человека, исключить. И таким образом уже дальше идут работать следующие. Важно не ошибиться. Мы даем заключение: там человека нет, либо найден. И одно, и другое - это выполненная задача».

Все собранные по крупицам данные, все протоптанные ногами метры, как информация для обработки, стекаются в штаб, где люди дежурят сутками, не уходя со своих мест. Вику продолжают искать. И, как нам сказали, будут продолжать до результата. Каким бы он ни был.





Эва Стасюлевич



