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12:53, 25 июня 2021 года

Школы Орловской области готовятся к новому учебному году

В середине августа уже должно быть всё готово.


В новом учебном году в Орловской области не останется школ, работающих в три смены. В две смены обучаются в 43-х образовательных учреждениях. Таким образом, 83% ребят будут приходить на занятия с утра. Это почти 63 тысячи школьников. Также в регионе началась подготовка школ к новому учебному году.

Татьяна Крымова, руководитель департамента образования Орловской области: «До 19 августа все образовательные организации должны пройти процедуру приёмки на готовность к новому учебному году. Проверяется и соответствие квалификации педагогических кадров, и обеспечение безопасности жизни и здоровья обучающихся и сотрудников образовательной организации».



Анна Вайсергисер
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