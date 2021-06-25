Главная » Новости



13:30, 25 июня 2021 года В Орле задержали 24-летнюю закладчицу наркотиков Девушку подозревают в попытке сбыта крупного объёма различной «синтетики».





В Орле наркополицейские с поличным задержали 24-летнюю подозреваемую в распространении крупного объёма синтетических запрещенных веществ – при себе у неё оказалось несколько пакетов «зелья». Часть наркотиков была расфасована по разовым дозам, также силовики нашли аналогичные вещества из других тайников, оставленных девушкой. Общий вес изъятого составил порядка 94 граммов.



Подозреваемая взята под стражу. Ей инкриминируют ч.3 ст.30 и ч.4 ст.228.1 УК РФ. Наказание за последнюю статью предусматривает от 15 до 20 лет лишения свободы, – сообщает сайт областного УМВД.



Параллельно следователи ищут каналы поступления наркотиков, через которые «синтетика» дошла до девушки.





Артём Ежаков



