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12:56, 25 июня 2021 года Сегодня орловские выпускники сдавали ЕГЭ по информатике и ИКТ Проверить знания в IT-направлении изъявили желание 389 выпускников области. Этот экзамен завершает основной период сдачи ЕГЭ.





В этом году экзамен по информатике и ИКТ впервые полностью проводился в компьютерной форме. На выполнение заданий отводилось 3 часа 55 минут.



Елена Соловьева член ГЭК: «Особенность экзамена в том, что ребёнок дублирует ответы в черновик, если произойдёт технический сбой, он сможет восстановить всё, что он уже решил».

Минимальный балл, который нужно набрать, - 40. Узнать результаты ребята смогут до 8 июля.





Юлия Опанасюк



