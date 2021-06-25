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15:53, 25 июня 2021 года Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:30 на телеканале «Россия».





- В Орловской области продолжаются поиски пропавшего ребёнка. Задействованы вертолеты, кинологи, волонтёры.



- «Губернаторский контроль» проверил ход ремонта моста в Мценске.



- На одном языке с компьютером. Почти 400 орловских выпускников сдавали ЕГЭ по информатике.



- Миллионы - на километры. Как делают качественные дороги?



- Поспела клубника. Мы побывали на полях института селекции плодовых культур.



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