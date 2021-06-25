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14:35, 25 июня 2021 года Орловская прокуратура заблокировала 24 сайта арестантской идеологии Суд полностью удовлетворил иск надзорного ведомства.





В Орловской области по требованию прокуратуры заблокировали 24 сайта запрещённой в России криминальной субкультуры «АУЕ», оправдывающей противоправное поведение и романтизирующей преступный образ жизни. Запрещённую информацию публиковали в свободном доступе, пока она не попалась на глаза надзорному ведомству.



Движение было признано экстремистским прошлым летом – соответствующее решение принял Верховный суд Российской Федерации.





Артём Ежаков



