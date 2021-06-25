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14:52, 25 июня 2021 года На Орловскую область надвигается шторм Синоптики прогнозируют грозы, ливни, град и шквалистый ветер.





Пресс-служба областного ГУ МЧС предупреждает орловцев о надвигающихся грозах, ливнях, граде и шквалистом ветре. Грозы прогнозируются на протяжении трех дней подряд – с 26 июня по 28 июня включительно.



Ливни с градом ожидаются в отдельных районах области в воскресенье и понедельник.



В грозу ветер может достичь отметки в 20 м/с. Температура воздуха днем 26 июня и 27 июня остановится на отметке от +30 до +35℃. 28 июня станет немного холоднее – столбики термометров днем покажут от +27 до +32℃.





Артём Ежаков



