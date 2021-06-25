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16:35, 25 июня 2021 года В Орле выросла задолженность по жилищным договорам За пять лет этот показатель вырос в 2,7 раза.





К 2021 году жители Орла, снимающие муниципальное жильё, задолжали за него 22,8 млн рублей. По сравнению с 2016 годом этот показатель вырос в 2,7 раза. Должников, соответственно, тоже стало больше – на 936 человек. Сейчас число таких нанимателей достигло 2099.



В документации контрольно-счетной палаты города Орла подчеркивается, что городское управление коммунальным хозяйством не вело в полном объёме работу по взысканию задолженности по платежам в бюджет. Из-за этого только по 12 фактам городская казна не досчиталась 236 тысяч рублей. Итоговая многомиллионная сумма задолженности сложилась из-за истечения сроков исковой давности – к этому привело длительное бездействие ответственных лиц.



Также установлено, что в 2019-2020 годах чиновники допустили занижение прогнозируемых доходов от квартплаты на 12,6 миллиона рублей.



Кроме этого выяснилось, что УКХ приняло фактически невыполненные ремонтные работы на сумму почти в 600 тысяч рублей.





Артём Ежаков



