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17:05, 25 июня 2021 года Пенсионеры из Германии подарили Орловскому дому ребёнка новые игровые комплексы Жители города-побратима Оффенбаха-на-Майне не могут приехать сами из-за пандемии, но передали свой подарок орловским малышам. Подробности у корреспондента ГТРК «Орёл» Юлии Сабельниковой.





На детской площадке Орловского дома ребёнка не утихает детский смех. Здесь и раньше были качели и карусели. Но такие яркие - в форме жирафа, пингвина или лошадки - появились впервые.



Татьяна Тарасова, главный врач Специализированного дома ребёнка в г. Орле: «Члены клуба «Оффенбах-Орёл» оплатили производство игровых детских площадок. И вот мы теперь собрали эти площадки, и смотрим, как наши дети радуются, играя в этих новых ярких условиях».

Орёл и немецкий Оффенбах-на-Майне - города-побратимы. Дружба и сотрудничество начались более 30 лет назад. Благодаря клубу, студенты обоих стран проходят обучение по обмену. Немецкая сторона регулярно устраивает благотворительные акции для детей. В этом году сделать доброе дело для малышей из Орловского дома ребенка решили пенсионеры. Из-за ковидных ограничений приехать сами не смогли, поэтому собрали средства, заказали оборудование и оплатили доставку.



Детские игровые комплексы изготовлены в России, на заводе в Волгограде. Они сделаны из натурального дерева и полностью безопасны для детей.



Елена Шнякина, воспитатель Специализированного дома ребёнка в г. Орле: «Детям конечно очень нравится. И, несмотря на то, что сейчас такое тяжелое время, мы работаем в закрытом режиме, но дети наши этого не чувствуют - появилось новое оборудование. До этого оборудование было старое, устаревшее, а сейчас - вот такая красота. Дети очень рады, и мы вместе с ними».

Сегодня в доме малютки находится 31 ребёнок. Говорить пока умеют не все, но если бы умели, то обязательно бы поблагодарили за такой подарок.





Юлия Сабельникова



