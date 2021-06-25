Главная » Новости



19:33, 25 июня 2021 года Орловские герои экзаменационной кампании На Орловщине ЕГЭ на сто баллов сдал 61 выпускник. Двое выпускников максимальный балл набрали сразу по двум предметам. Отличились и физики, и лирики. Причём все мультибалльники обошлись без репетиторов. С ними пообщалась корреспондент ГТРК «Орёл» Татьяна Тимохина.





В школе № 12 в этом году ЕГЭ не сдавали. Школа - небольшая, не молодая, и учился в этом году здесь один выпускной класс. Но ребята показали хорошие результаты - сразу три максимальных балла. Причём, одна из учениц набрало сто баллов и по русскому, и по литературе. Школьные уроки Ева Елисеева часто пропускала. К экзаменам готовилась в основном самостоятельно, в онлайн-школе. Результаты поразили педагогов. Сто баллов по русскому и по литературе. Последний предмет во время подготовке открыла для себя совсем с другой стороны. Ева Елисеева, выпускница школы №12: «Литература отражает нашу историю. И все мыслители 18-19 веков, которых волновала судьба страны, передавали свои мысли в своих произведениях». Ева сдавала два предмета. Девушка выбирает между журналистикой и дизайном, а при поступлении на эти специальности придётся пройти дополнительные экзамены - сейчас готовится к ним, и тоже - самостоятельно. Ева Елисеева, выпускница школы №12: «Для дизайна я делаю серию плакатов с определённой тематикой. А к журналистике я готовлю эссе, разбираю темы, изучаю новости, которые могу там использовать». Другая ученица школы №12, одиннадцатиклассница Алина Жиляева тоже обошлась без репетиторов. Она - примерная ученица и основные знания получила в школе. И хотя на сто баллов Алина сдала только литературу, она уже имеет официальное приглашение на учёбу в Российский университет дружбы народов со стипендией - 25 тысяч рублей как победитель Всероссийской олимпиады по своему любимому предмету - литературе. Алина Жиляева, выпускница школы №12: «Литература даёт некоторую рефлексивность и мыслийность, и какую-то преобразовательскую работу над собой. Отчасти это связано не только с анализом произведений, но и с самоанализом, а когда научишься понимать себя, то, наверное, научишься понимать и текст». По словам директора школы Владимира Кубышкина, ЕГЭ-2021 войдёт в историю учебного заведения - столь высоких результатов в этом учебном заведении ещё не было. Владимир Кубышкин, директор школы №12: «Последний стобалльный результат в нашей школе был в 2017 году. Ученик нашей школы получил сто баллов по русскому языку и поступил в МГУ». А ученик гимназии №1 Иван Горбунов набрал для поступления в вуз 310 баллов. 110 - за победы в различных олимпиадах и другие личные достижения. И 200 - за экзамены по русскому языку и физике. Иван Горбунов, выпускник гимназии №1 ОГУ им. И. С Тургенева: «К физике я готовился, потому что мне это просто нравится. По русскому мне пришлось готовиться, потому что я хочу поступить в престижный вуз. Русский язык это интересный предмет - интересные задания, немного мозг по-другому работает по сравнению с физико-математическими дисциплинами». Иван уверяет: ему повезло с учителями, а ещё помогли уроки в интернете, тратить деньги на дополнительных репетиторов родителям не пришлось. Мария Толпекина, педагог-психолог школы №12: «Наверное, главное не то, какая работа проводится - внешняя или внутренняя, а то, насколько сильна мотивация у ребёнка и насколько сильно он хочет достичь поставленных задач». Возможно, список мультибалльников в Орловской области в этом году пополнится. Результаты по некоторым предметам пока не известны.





Татьяна Тимохина



