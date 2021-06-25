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19:40, 25 июня 2021 года

В Орле поставили точку в деле хищения средств «Альфа-Банка»

Приговоры в свой адрес услышали экс-начальник регионального отдела уголовного розыска Игорь Лычаный, бывший главный специалист отдела патриотического воспитания областной администрации Сергей Арепьев и местный житель Михаил Богуненко.


В Орле вынесли приговор по громкому уголовному делу хищения более 5 миллионов рублей у АО «Альфабанк». За мошенничество в особо крупном размере экс-главе отдела уголовного розыска регионального УМВД Игорю Лычаному и бывшему главному специалисту отдела патриотического воспитания областной администрации Сергею Арепьеву дали три и три с половиной года колонии общего режима соответственно. Последний фигурант – Михаил Богуненко – отделался трёхлетним условным сроком. 
 
Как было доказано в суде, с декабря 2017 года по июль 2018-го Лычаный и Арепьев использовали подставную фирму ООО «Резерв» для заключения соглашения с «Альфа-Банком». Так они смогли кредитовать клиентов «Резерва» от имени акционерного общества. Займы предоставлялись на «продукцию» фирмы-однодневки. Подставным директором предварительно назначили безработного орловца Михаила Богуненко. О мошеннической схеме он не подозревал.

От действий злоумышленников пострадали 70 человек, на которых без их ведома и согласия были заключены фиктивные договоры кредитования от имени «Альфа-Банка», – сообщает сайт областного СУ СК.



Артём Ежаков
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