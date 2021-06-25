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21:00, 25 июня 2021 года
Коротко о главном«Вести-Орёл» в 20:45 на телеканале «Россия».
- День Поля в Орловской области. На выставке представили 500 сортов зерновых и 70 образцов сельхозтехники.
- «Губернаторский контроль» проверил ход ремонта моста через Зушу.
- Орловские герои экзаменационной кампании. Любить школьный предмет - формула успеха стобалльников.
- Под покровительством Георгия Победоносца. В Орле освятили новый храм, возведённый на территории воинской части.
Вести-Орёл