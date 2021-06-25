День Поля в Орловской области

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19:55, 25 июня 2021 года
День Поля в Орловской областиНа выставке представили 500 сортов зерновых и 70 образцов сельхозтехники.
В Орловской области в рамках «Аграрной недели» прошёл День Поля. На Шатиловской сельскохозяйственной опытной станции, которая в этом году отмечает своё 125-летие, собрались участники аграрного форума - ведущие российские учёные-аграрии, сельхозпроизводители, представители агробизнеса.
Участники ознакомились с выставкой сельхозтехники - более 70 образцов отечественного и зарубежного производства. Продемонстрировали и селекционные достижения региона: более 500 сортов зерновых, крупяных и других культур, которые участвуют в испытаниях новых сортов. К слову, в прошлом году на Орловщине получен рекордный урожай: 4,3 млн тонн зерна.
Подобный формат общения ученых, аграриев и производителей выгоден всем. Одним помогает сделать правильный выбор и облегчить труд на поле, другим услышать пожелания в усовершенствовании своей техники.
Сергей Борзёнков, заместитель председателя правительства Орловской области по развитию АПК: «Все компании, которые здесь представлены, понимают, что именно в общении, в демонстрации появляется результат. А нам нужно, чтобы на наших полях работала самая лучшая техника».
Орловское Информбюро