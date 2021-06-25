В Орле освятили храм, возведённый на территории воинской части

Чин освящения совершил митрополит Орловский и Болховский Тихон.

Сегодня митрополит Орловский и Болховский Тихон совершил чин великого освящения воинского храма во имя Великомученика Георгия Победоносца, расположенного на территории войсковой части № 03013 в Орле.

Храм возведён на личные средства военнослужащих. Начало строительству было положено в октябре 2013 года.