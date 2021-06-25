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20:20, 25 июня 2021 года Андрей Клычков: «Ставьте перед собой амбициозные цели и добивайтесь успеха» Губернатор Орловской области поздравил выпускников с окончанием школы.





Уважаемые выпускники! Дорогие друзья! Поздравляю вас с успешным окончанием школы! Это большой праздник для вас, ваших родителей, учителей и наставников. Для всех, кто на протяжении школьных лет был рядом, делил с вами радости и печали, помогал осваивать знания, развивать способности, преодолевать трудности и добиваться успеха. Сегодня вы окончательно прощаетесь не только со школой, но и с долгим, порой очень сложным и напряженным, но всё же самым счастливым и беззаботным этапом в вашей жизни, который уже никогда не повторится. От этого становится немного грустно, но всё же чувство радости, ощущение свободы, гордость за свои успехи гораздо сильнее наполняют ваши сердца. Заставляют их громче биться в ожидании скорого исполнения смелых надежд, заветных мечтаний, грандиозных планов, которые есть у каждого. Отныне перед вами открыт весь мир. Большой мир, полный новых испытаний и уникальных возможностей. Мы искренне верим, что вы уверенно вступите во взрослую жизнь и сумеете воспользоваться этими возможностями. Реализуете свои способности и таланты, поступите в престижные учебные заведения, достойно будете работать на производстве, добьетесь блестящих успехов в профессии и обретете счастье в личной жизни. Забота и любовь родителей, бесценный капитал знаний и нравственных ценностей, полученный в школе, неизменная и всесторонняя поддержка со стороны государства – всё это сформировало прочную основу для ваших будущих профессиональных и личных успехов. Теперь – всё зависит от вас самих. От вашего трудолюбия, упорства и целеустремленности. Сегодня Орловщина динамично развивается и стремится вперед. Молодые, грамотные, уверенные в себе – вы нужны малой родине и всей нашей стране. Ставьте перед собой амбициозные цели и добивайтесь успеха. Стремитесь принести пользу родному краю и нашей великой России. Мы верим в вас, дорогие друзья! Крепкого вам здоровья и ярких успехов! Губернатор Орловской области А.Е. Клычков



Фото пресс-службы Губернатора Орловской области





Орловское Информбюро



