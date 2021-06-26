Студенты Орловского художественного училища представили свои дипломные проекты

Кафедра дизайна и живописи выпускает учеников в большую жизнь. Больше половины из них намерены продолжить образование в высших учебных заведениях.

В этом году из Орловского художественного училища выпускаются 32 дипломника. Их профессия - дизайн и живопись. Как отметили в государственной аттестационной комиссии, проекты очень интересные и небанальные.

В своих дипломах выпускники развивают оригинальные темы оформления кафе, детских площадок, территорий вокруг музеев и библиотек, а также дизайна модных коворкингов и кванториумов. Многие проекты придуманы на местном материале, есть очень достойные работы, которые, возможно, когда-нибудь получат свое реальное воплощение.

Выпускникам 17-18 лет, и многие из них намерены продолжить образование.