Студенты Орловского художественного училища представили свои дипломные проекты

|
|Главная » Новости
10:15, 26 июня 2021 года
Студенты Орловского художественного училища представили свои дипломные проектыКафедра дизайна и живописи выпускает учеников в большую жизнь. Больше половины из них намерены продолжить образование в высших учебных заведениях.
В этом году из Орловского художественного училища выпускаются 32 дипломника. Их профессия - дизайн и живопись. Как отметили в государственной аттестационной комиссии, проекты очень интересные и небанальные.
В своих дипломах выпускники развивают оригинальные темы оформления кафе, детских площадок, территорий вокруг музеев и библиотек, а также дизайна модных коворкингов и кванториумов. Многие проекты придуманы на местном материале, есть очень достойные работы, которые, возможно, когда-нибудь получат свое реальное воплощение.
Выпускникам 17-18 лет, и многие из них намерены продолжить образование.
Сергей Козлов, директор Орловского художественного училища: «Есть студенты, которые уже имеют приглашение на работу. Но по опросу, большая часть наших выпускников будет пытаться поступать в вузы. И надо сказать, что наши выпускники, не менее 50%, с перовой попытки поступают в высшие учебные заведения».
Эва Стасюлевич