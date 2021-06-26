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9:20, 26 июня 2021 года

В Орле и Мценске развернута мобильная вакцинация от COVID-19

ФАПы будут работать 26 и 27 июня.


В Орле и Мценске 26 и 27 июня организована бесплатная мобильная вакцинация от COVID-19. Принять участие может любой совершеннолетний гражданин – для этого надо взять паспорт, полис ОМС и СНИЛС, запись на процедуру не требуется. В доступе должны быть вакцины «Спутник V» и «ЭпиВакКорона».
 
В Орле сделать прививку можно с 9:00 до 16:00 по следующим адресам:
 
26 июняСеверный район, ул. Московское шоссе, 56 (около гипермаркета «Лента»); Железнодорожный район, ул. Привокзальная, 8 (около Мемориального комплекса героям-железнодорожникам); 
27 июняСоветский район, Тургенева, 42 (в районе ТЦ «Тургеневский»); Заводской район, ул. Комсомольская, 242 (в районе кинотеатра «Современник»).

В Мценске вакцинация будет развернута с 9:00 до 12:00 по следующим адресам: 
 
26 июня – Первый микрорайон, рядом с супермаркетом «Пятёрочка» и домом №18; 
27 июня – улица Машиностроителей, напротив муниципального рынка и возле домов №2 и №4.



Артём Ежаков
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