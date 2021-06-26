Орловская Росгвардия подвела итоги работы за первое полугодие

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17:43, 26 июня 2021 года
Орловская Росгвардия подвела итоги работы за первое полугодиеЗа этот период ведомство пресекло более 120 преступлений.
Управление Росгвардии по Орловской области подвело итоги работы за первое полугодие 2021-го. За это время силовикам удалось предотвратить около 120 правонарушений, совершенных в отношении охраняемого имущества. Сейчас под охраной ведомства более 2 тысяч объектов.
Вадим Брежнев, начальник управления вневедомственной охраны: «С начала текущего года краж из охраняемых объектов, квартир и мест хранения имущества граждан допущено не было, что свидетельствует о профессионализме сотрудников Росгвардии, качестве оказываемых услуг и повышает уровень доверия населения к правоохранительному ведомству».
Артём Ежаков