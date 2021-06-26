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17:43, 26 июня 2021 года

Орловская Росгвардия подвела итоги работы за первое полугодие

За этот период ведомство пресекло более 120 преступлений.


Управление Росгвардии по Орловской области подвело итоги работы за первое полугодие 2021-го. За это время силовикам удалось предотвратить около 120 правонарушений, совершенных в отношении охраняемого имущества. Сейчас под охраной ведомства более 2 тысяч объектов.
 
Вадим Брежнев, начальник управления вневедомственной охраны: «С начала текущего года краж из охраняемых объектов, квартир и мест хранения имущества граждан допущено не было, что свидетельствует о профессионализме сотрудников Росгвардии, качестве оказываемых услуг и повышает уровень доверия населения к правоохранительному ведомству».



Артём Ежаков
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