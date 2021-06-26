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13:49, 26 июня 2021 года Владимир Круглый допустил возникновение коллективного иммунитета к COVID-19 к сентябрю Сенатор Совета Федерации от Орловской области дал комментарий «РИА Новости».





Член Совета Федерации от Орловской области и Заслуженный врач РФ Владимир Круглый допустил, что коллективный иммунитет к коронавирусу в стране будет сформирован к концу текущего лета, – такую возможность он озвучил «РИА Новости». Владимир Круглый, Член Совета Федерации Федерального Собрания: «С учётом возросших темпов вакцинации, когда люди приходят, чтобы поставить прививку, и стоят в очередях, может привести к ситуации, когда коллективный иммунитет в России сформируется уже к сентябрю». Также он отметил, что с конца января, когда была объявлена добровольная вакцинация, время было потеряно.





Артём Ежаков



