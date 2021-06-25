В школах Орла проходят выпускные вечера

Всего в этом году школу окончили 1 619 одиннадцатиклассников.

В школе №20 праздник начался перед зданием учебного заведения. Там собрались родители и учителя, которые с гордостью смотрели на своих уже повзрослевших детей.

Нарядно одетые выпускники станцевали приветственный танец и по красной дорожке в последний раз прошли в свою школу. Основное действие празднования прошло в здании.

Внутрь все приглашенные зашли только при предъявлении сертификата о прохождении вакцинации либо отрицательного теста на коронавирус.

Свои поздравления всем орловским выпускникам адресует администрация города.

Фото пресс-службы администрации города Орла