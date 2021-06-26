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11:12, 26 июня 2021 года Минобрнауки: в общежитиях вузов смогут жить только вакцинированные студенты Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Министерства образования и науки РФ.







Вузы при заселении студентов в общежития вправе требовать от них предоставления справок о прохождении вакцинации от коронавируса или медицинский отвод, сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе Минобрнауки РФ. «В период сложной эпидемиологической обстановки руководство вузов вправе по своему усмотрению принимать меры, необходимые для организации безопасного образовательного процесса и сохранения качества образовательных услуг. В свою очередь Минобрнауки России проводит большую работу по разъяснению о необходимости вакцинации и созданию условий для всех, кто хотел бы привиться", - заявили в пресс-службе министерства.

В Минобрнауки также отметили, что учебное заведение несет ответственность за жизнь и здоровье студентов во время обучения, а также за жизнь и здоровье сотрудников при реализации образовательной программы.

Ранее Совет ректоров вузов Москвы и Московской области рекомендовал столичным вузам в связи с ухудшением ситуации с пандемией начать новый учебный год в гибридном формате, пускать на очные занятия только вакцинировавшихся студентов либо имеющих справки о наличии антител, а также документы о противопоказаниях к прививке, для остальных следует организовать онлайн-занятия. В Минобрнауки заявили ТАСС, что рекомендации являются реакцией на рост числа заболевших ковидом в регионе, руководители высших учебных заведений вправе принимать такие решения.





Орловское Информбюро



