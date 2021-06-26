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11:33, 26 июня 2021 года В Орловской области 85 новых случаев COVID-19 Скончались четыре человека.





26 июня, за последние сутки в Орловской области выявлено 85 случаев коронавирусной инфекции (всего – 37 033). В России обнародовали суточные данные о распространении болезни. По оперативным данным сайта Стопкоронавирус.рф на, за последние сутки в Орловской области выявленослучаев коронавирусной инфекции (всего –). На лечении – 1 156 человек. Накануне выписано 73 орловца (всего – 35 142). От последствий болезни скончались 735 жителей региона, четверо – за минувшие сутки. Инфографика портала Стопкоронавирус.рф





Орловское Информбюро



