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12:00, 26 июня 2021 года

Ливны отмечают 435-ю годовщину с момента основания

С праздником жителей города поздравил губернатор Орловской области Андрей Клычков.


Сегодня в Ливнах отмечают День города. Исполнилось 435 лет с момента основания его основания. Свои поздравления ливенцам адресовал глава региона Андрей Клычков. В поздравлении, в частности говорится: «Ливны – гордость Орловского края. Каждое поколение ливенцев вносило достойную лепту в процветание Орловщины. Слава города-воина и города-труженика идет из глубины веков, и достижения ливенцев известны всей России».
 
День города проводится при строгом соблюдении противоэпидемических правил. 
 
К бизнесу предъявлены особые требования – торговые павильоны и выставочные стенды должны быть разграничены трехметровой дистанцией, а организаторы торговли обязаны иметь на руках отрицательный тест на COVID-19 с не более чем трехдневным сроком давности.
 
На праздничных площадках ливенцы смогут купить только попкорн, безалкогольные напитки и мороженое, а аттракционы будут работать только в Городском парке культуры и отдыха.
 
В 22:00 небо над Ливнами озарит фейерверк.

С программой празднования можно ознакомиться на сайте администрации города Ливны.



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