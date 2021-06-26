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12:00, 26 июня 2021 года Ливны отмечают 435-ю годовщину с момента основания С праздником жителей города поздравил губернатор Орловской области Андрей Клычков.





глава региона Андрей Клычков. В поздравлении, в частности говорится: «Ливны – гордость Орловского края. Каждое поколение ливенцев вносило достойную лепту в процветание Орловщины. Слава города-воина и города-труженика идет из глубины веков, и достижения ливенцев известны всей России». Сегодня в Ливнах отмечают День города. Исполнилось 435 лет с момента основания его основания. Свои поздравления ливенцам адресовал. В поздравлении, в частности говорится: «Ливны – гордость Орловского края. Каждое поколение ливенцев вносило достойную лепту в процветание Орловщины. Слава города-воина и города-труженика идет из глубины веков, и достижения ливенцев известны всей России». День города проводится при строгом соблюдении противоэпидемических правил. К бизнесу предъявлены особые требования – торговые павильоны и выставочные стенды должны быть разграничены трехметровой дистанцией, а организаторы торговли обязаны иметь на руках отрицательный тест на COVID-19 с не более чем трехдневным сроком давности. На праздничных площадках ливенцы смогут купить только попкорн, безалкогольные напитки и мороженое, а аттракционы будут работать только в Городском парке культуры и отдыха.



С программой празднования можно ознакомиться на В 22:00 небо над Ливнами озарит фейерверк.С программой празднования можно ознакомиться на сайте администрации города Ливны.





Орловское Информбюро



