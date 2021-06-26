В Орле из воды спасены три человека

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12:22, 26 июня 2021 года
В Орле из воды спасены три человекаДве женщины и 13-летняя девочка едва не утонули в Оке. На помощь вовремя пришёл моторист спасательной станции.
Накануне в Орле, в районе центрального городского пляжа во время купания едва не утонули две женщины и ребенок. Им на помощь пришёл дежурный спасатель-моторист Валентин Щербина, который патрулировал акваторию. Спасатель увидел тонущего ребёнка и поспешил к нему на помощь. Девочка находилась в 10-15 метрах от берега. Рядом с ней в воде были две женщины, которые, по словам спасателя, поддались панике и страху и также начинали уходить под воду. Всех троих удалось спасти с помощью спасательного круга и конца Александрова.
Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Орловской области
Орловское Информбюро