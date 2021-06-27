воскресенье 27.06.2021 15:48:50 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС








COVID-19
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Контакты
Главная » Новости

8:41, 27 июня 2021 года

Андрей Клычков: «В жизни есть место не только подвигу, но прежде всего – ежедневной созидательной работе»

Сегодня – День молодежи. Глава региона поздравил молодых орловцев с праздником.


Уважаемые орловчане!
От всей души поздравляю вас с Днем молодежи!
 
Времена молодости, взросления – прекрасная неповторимая пора, которая навсегда остается в нашем сердце. Нынешней молодежи есть на кого равняться. В эти июньские дни, 80 лет назад, началась Великая Отечественная война. Комсомольцы и молодежь советской страны, на долю которых выпали тяжелейшие испытания, показали всем последующим поколениям поистине героический пример служения своему народу, внесли достойный вклад в Победу над фашистской Германией, в восстановление народного хозяйства, укрепление нашей великой державы. 
 
В 27 лет Юрий Гагарин стал первым человеком планеты, совершившим космический полет!
 
В жизни каждого поколения молодежи всегда есть место не только подвигу или большому серьезному поступку, но прежде всего – ежедневной созидательной работе, реализации востребованных обществом и временем социальных инициатив. В период новых испытаний, в условиях ограничений, связанных с распространением эпидемии коронавируса, орловская молодежь – медицинские работники, волонтеры, представители самых разных профессий и общественных организаций – проявляют свои лучшие человеческие и профессиональные качества, высокий патриотизм и гражданскую сознательность. 
 
Огромное вам за это спасибо, дорогие друзья!
 
И конечно же наша молодежь – активно и успешно учится. Орел – город студентов, и мы по праву гордимся достижениями выпускников в учебе, творчестве, спорте, в общественной жизни.
 
Орловщина – самобытный край с героической историей, богатыми культурными, глубокими духовными традициями. На этих традициях мы будем и в дальнейшем воспитывать молодежь, создавать все необходимые условия для личностного, духовного, профессионального роста каждого представителя молодого поколения. 
 
Уверен, что вы сумеете внести яркий вклад в развитие родного региона!
 
От души желаю вам новых успехов, верных друзей, прекрасного летнего настроения. Пусть сбываются ваши мечты. Будьте здоровы, счастливы и благополучны!
 
Губернатор Орловской области А.Е. Клычков



Орловское Информбюро
© 2002−2021 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.