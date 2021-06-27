Андрей Клычков: «В жизни есть место не только подвигу, но прежде всего – ежедневной созидательной работе»

Сегодня – День молодежи. Глава региона поздравил молодых орловцев с праздником.

Уважаемые орловчане!

От всей души поздравляю вас с Днем молодежи!

Времена молодости, взросления – прекрасная неповторимая пора, которая навсегда остается в нашем сердце. Нынешней молодежи есть на кого равняться. В эти июньские дни, 80 лет назад, началась Великая Отечественная война. Комсомольцы и молодежь советской страны, на долю которых выпали тяжелейшие испытания, показали всем последующим поколениям поистине героический пример служения своему народу, внесли достойный вклад в Победу над фашистской Германией, в восстановление народного хозяйства, укрепление нашей великой державы.

В 27 лет Юрий Гагарин стал первым человеком планеты, совершившим космический полет!

В жизни каждого поколения молодежи всегда есть место не только подвигу или большому серьезному поступку, но прежде всего – ежедневной созидательной работе, реализации востребованных обществом и временем социальных инициатив. В период новых испытаний, в условиях ограничений, связанных с распространением эпидемии коронавируса, орловская молодежь – медицинские работники, волонтеры, представители самых разных профессий и общественных организаций – проявляют свои лучшие человеческие и профессиональные качества, высокий патриотизм и гражданскую сознательность.

Огромное вам за это спасибо, дорогие друзья!

И конечно же наша молодежь – активно и успешно учится. Орел – город студентов, и мы по праву гордимся достижениями выпускников в учебе, творчестве, спорте, в общественной жизни.

Орловщина – самобытный край с героической историей, богатыми культурными, глубокими духовными традициями. На этих традициях мы будем и в дальнейшем воспитывать молодежь, создавать все необходимые условия для личностного, духовного, профессионального роста каждого представителя молодого поколения.

Уверен, что вы сумеете внести яркий вклад в развитие родного региона!

От души желаю вам новых успехов, верных друзей, прекрасного летнего настроения. Пусть сбываются ваши мечты. Будьте здоровы, счастливы и благополучны!

Губернатор Орловской области А.Е. Клычков