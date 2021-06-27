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10:43, 27 июня 2021 года

В Орле начали формировать июльские экоотряды

Подработать может любой подросток в возрасте от 14 до 18 лет.


В Орле с 25 июня стартовал набор подростков в экологические отряды на июль. Любой подросток в возрасте от 14 до 18 лет, заинтересованный в работе, может принести документы и оформить договор по адресу: г. Орел, Наугорское шоссе, д. 27а, 3 этаж, каб. №3 (управление коммунального хозяйства Орла).

При трудоустройстве подросток должен подать вместе с заявлением следующие документы:
 
Копии паспорта, страхового пенсионного свидетельства, ИНН;
Номер счета пластиковой банковской карты (выдаётся на личном приёме в банке или самостоятельно скачивается из онлайн-банка);
Медицинскую справку (о том, что здоровье позволяет заниматься работой в экоотряде);
справку из образовательного учреждения (о том, что оный соискатель рабочего места действительно является учащимся);
разрешение одного из родителей на трудоустройство своего ребёнка;
согласие одного из родителей на обработку персональных данных юного работника;
разрешение органов опеки и попечительства (в случае, если возраст заявителя от 14 до 15 лет).



Артём Ежаков
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