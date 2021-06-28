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6:50, 28 июня 2021 года

Орловец оплатил 92 штрафа ГИБДД под угрозой стать пешеходом

Сумма взыскания превысила 90 тысяч рублей.


Житель Залегощенского района Орловской области оплатил 92 штрафа ГИБДД на общую сумму более чем 90 тысяч рублей после постановления об ограничении прав управления автомобилем, – сообщают в пресс-службе УФССП. Добровольно мужчина за нарушения ПДД расплатиться не захотел, проигнорировав уведомления приставов, но, в перспективе путешествий пешком и в общественном транспорте, закрыл долг. 
 
Напомним, что временное ограничение не лишает водительского удостоверения, но запрещает садиться за руль до выплаты задолженности. Если должник не выполнит требование, но продолжит управлять автомобилем, его могут лишить водительских прав на 1 год или назначить 50 часов обязательных работ.


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Артём Ежаков
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