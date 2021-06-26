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14:20, 26 июня 2021 года

В Орле прошёл открытый кубок по лазертагу

Турнир посвятили 80-летию с начала Великой Отечественной войны. Соучредителем мероприятия стал молодежный отдел Орловской епархии.


В Орле прошёл первый открытый кубок Орловской области по спортивному лазертагу «Ничто не забыто…». Турнир посвятили 80-летию с начала Великой Отечественной войны.
 
Турнир совместными усилиями организовали добровольческие движения Орловской области, Орловский реставрационно-строительный техникум и молодежный отдел Орловской епархии.
 
Мероприятие проходило на территории городской парка культуры и отдыха. 
 
В турнире участвовало 19 команд. В них вошли молодые люди от 14 до 18 лет. Это учащиеся средних профессиональных учебных заведений, школ города, военно-патриотических клубов.
 
Перед началом кубка участники почтили память павших воинов минутой молчания.
 
Команды в тактической игре, используя точные копии реального боевого оружия, пытались одержать победу над условным противником. В итоге, после пяти часов борьбы, перовое место заняла команда «Орловский доброволец» реставрационно-строительного техникума. Второй стала команда «Волонтерская рота» Боевого братства. Третье место досталось команде из центра «Десантник».
 
Грамотами молодежного отдела Орловской епархии были награждены активные руководители и участники молодежных движений региона, сообщили в информационно-аналитическом отделе Орловской митрополии.
 
Фото информационно-аналитического отдела Орловской митрополии



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