В Орле прошёл открытый кубок по лазертагу

Турнир посвятили 80-летию с начала Великой Отечественной войны. Соучредителем мероприятия стал молодежный отдел Орловской епархии.

В Орле прошёл первый открытый кубок Орловской области по спортивному лазертагу «Ничто не забыто…». Турнир посвятили 80-летию с начала Великой Отечественной войны.

Турнир совместными усилиями организовали добровольческие движения Орловской области, Орловский реставрационно-строительный техникум и молодежный отдел Орловской епархии.

Мероприятие проходило на территории городской парка культуры и отдыха.

В турнире участвовало 19 команд. В них вошли молодые люди от 14 до 18 лет. Это учащиеся средних профессиональных учебных заведений, школ города, военно-патриотических клубов.

Перед началом кубка участники почтили память павших воинов минутой молчания.

Команды в тактической игре, используя точные копии реального боевого оружия, пытались одержать победу над условным противником. В итоге, после пяти часов борьбы, перовое место заняла команда «Орловский доброволец» реставрационно-строительного техникума. Второй стала команда «Волонтерская рота» Боевого братства. Третье место досталось команде из центра «Десантник».

Грамотами молодежного отдела Орловской епархии были награждены активные руководители и участники молодежных движений региона, сообщили в информационно-аналитическом отделе Орловской митрополии.

Фото информационно-аналитического отдела Орловской митрополии