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14:28, 26 июня 2021 года

В Орле прошёл град

Крупные градины сыпались в Советском районе города.


Как и предупреждали синоптики и МЧС, солнечная погода на Орловщине сменилась переменной облачностью, шквалистым ветром, ливнем и грозами. Жители Советского района Орла стали свидетелями града. Как сообщают очевидцы, с неба сыпались градины размером более сантиметра в диаметре.





 
По прогнозу Орловского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, непогода ожидается вплоть до понедельника.
 
На территории области переменная облачность, местами кратковременные дожди, грозы, днем в отдельных районах ливни с градом. Ветер переменных направлений ночью 3-8, днем 5-10 м/с, при грозах местами порывы 15-20 м/с.
 
Температура ночью 18-23, днем 30-35 градуса.
 

В МЧС предупреждают: в связи с неблагоприятным метеорологическим явлением вероятны возникновения происшествий, связанных с нарушением в функционировании объектов жизнеобеспечения, повреждением линий электропередач и воздушных линий связи, затруднениями в работе транспорта, ограничениями при проведении высотных работ, нарушениями в работе системы ЖКХ, дорожно-коммунальных служб.




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