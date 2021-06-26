Ветерану Великой Отечественной войны Ивану Носкову исполнилось 100 лет

Юбилейные торжества развернулись во дворе дома, где проживает Иван Павлович.

Иван Павлович Носков родился 26 июня 1921 года в многодетной рабоче-крестьянской семье. Война застала его на Дальнем Востоке, где он учился в кавалерийской школе. Ему только исполнилось 20 лет.

Комсорг кавалерийского эскадрона Иван Носков получил назначение в минометный дивизион 117-й стрелковой дивизии. В составе 96-й стрелковой дивизии 11-й армии Брянского фронта участвовал в освобождении городов Брянска, Клинцы, Новозыбкова, Злынки, Орловской области.

В боях под Гомелем в ноябре 43-го был ранен немецким снайпером. Пуля прошла по касательной сквозь руку в нескольких миллиметрах от сердца. Несмотря на это, Иван Павлович продолжил поднимать товарищей в атаку и, истекая кровью, сам бросился в бой. Его мужество и отчаянный призыв продолжить наступление оказались решающими – в том бою советским бойцам удалось остановить наступление фашистов. Сам Носков вскоре после начала атаки потерял сознание – вторая вражеская пуля попала в ногу офицера.

После войны ветеран более 20 лет прослужил во внутренних войсках в Орле, в расформированной ныне воинской части, на территории которой сегодня располагается областное управление Росгвардии. Среди боевых наград ветерана, кроме ордена Красной Звезды, орден Отечественной войны I степени, медали «За боевые заслуги» и «За победу над Германией».









Как сообщает пресс-служба мэрии Орла, с юбилеем Ивана Павловича Носкова поздравили первый замглавы администрации Орла Олег Минкин, председатель Орловского облсовета Леонид Музалевский, зампред Орловского облсовета Олег Кошелев, начальник Управления Росгвардии по Орловской области Игорь Баранов, представители силовых структур региона.

Фото пресс-службы мэрии Орла